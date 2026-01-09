Fenomen Merve Taşkın Instagram'daki son paylaşımında karakola ifade vermeye gittiğini duyurdu.

"EN AZINDAN TAKSİ PARASI VERMEZDİM"

Taksi içerisinden bir kare yayınlayan Taşkın'ın yazdığı not dikkat çekti

"Polis karakoluna ifade vermeye gidiyorum. Keşke evden almaya gelselerdi, en azından taksi parası vermezdim."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Hülya Avşar ve YouTube programına konuk olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik ve suçu övmeye yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapılmıştı. Suç duyurusunda, Taşkın'ın Avşar ile sohbeti sırasında "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu, lüks bir yaşam standardı sağladığı ve bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu" yönünde algı oluşturduğu öne sürülmüştü. Avşar’ın Taşkın'ı desteklediği belirtilerek videoya erişim engeli getirilmesi talep edilmişti.

Fenomen isim, ayrıca geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı. Söz konusu paylaşımında, Sevgililer Günü'nde yalnız kalanlara 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini duyuran Taşkın, mahkemedeki savunmasında bu ifadelerin tamamen mizah amaçlı olduğunu dile getirmişti. Mahkeme, 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırarak, davayı ileri bir tarihe ertelemişti.