Paylaşımları nedeniyle hakkında birçok adli işlem başlatılan Merve Taşkın, son dönemde artan stres ve kaygıyla baş etmekte zorlandığını ifade etti.

Türkiye’de kalmanın kendisi için sürdürülemez hale geldiğini söyleyen fenomen, aldığı ani kararla tek yön bilet alarak yurt dışına çıktığını belirtti.

'PSİKOLOJİM TAMAMEN BOZULDU'

Türkiye’de bulunduğu son günleri büyük bir korku içinde geçirdiğini anlatan Taşkın, yaşadığı ruh halini şu sözlerle dile getirdi:

-Psikolojim tamamen bozulmuştu. Geceleri uyuyamıyordum. Kapı her çaldığında polis geldiğini düşünüyordum.

-Gece gözaltına alınma ihtimaline karşı yatağımın yanında sürekli kıyafet hazır tutuyordum. Evde olmazsam kedim aç kalmasın diye mama ve su bırakıyordum.

Merve Taşkın paylaşımlarında 'Niye içimde bu kadar ağlama isteğim var' ifadelerini kullandı.







Taşkın’ın Türkiye’den ayrılması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çocuk psikiyatrisi profesörü Veysi Çeri yaşananlara tepki gösterdi.

Çeri, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

-Ulan çocuk psikiyatrisi profesörüyüm. Gece gündüz durmadan çalışıyorum; hasta çocuklarla görüşmeler, akademik makaleler, konferanslar, supervizyonlar, bir de ailelere ve meslektaşlara yönelik eğitimler veriyorum. Uyku mu?

-Günde ortalama 5-6 saat ancak. Yıllardır profesörüm, ama hayatımda bir kez busines uçmadım.

Ancak bunun gibi tipler gizlide kuytuda bırakılmayıp, gençlerimizin adeta akıllarına girsin diye birileri tarafından parlatılarak, bu şatafatlı hayatı sürdükleri çocuklarla gençlerin gözlerine sokulması sağlanıp, gençlerimiz eğitim-öğretimin ulvi yolundan saptırılıp bu çirkin bataklığa sürüklenmeye çalışılıyor.Bunun spontan gelişen bir şey olduğunu düşünüyorsanız çok safsınız demektir.

-Aile kurumu çatırdıyor nüfus hızla düşüyorsa bunların etkşsi yok mu sanıyorsunuz?

-Maalesef çocuklarımıza karşı bilinçli bir savaş yürütülerek kızlarımız doktor, öğretmen, hakim savcı olmaktan nefret ettirilip resmen o... yönlendirilirken biz de mal mal izliyoruz. Gençlerimiz adına çok üzgünüm.