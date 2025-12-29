2011-2014 yılları arasında ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı "ata binme" krizini ilk kez anlattı.

Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi.

Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye… Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. 'Hürrem' son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."

"SEN ATA BİNİYORUM' DEMİŞTİN"

Rolü kaptıktan sonra bir gün sette bu konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Meryem Uzerli, bu kez durumu şu sözlerle kurtarmaya çalıştığını itiraf etti: "Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim."

"DEĞİŞTİREMEZLERDİ"

Uzerli, yaşananlara rağmen projeye devam edildiğini şu sözlerle ifade etti: "Artık dizide bayağı ilerlemiştik. 'Hürrem'i değiştiremezlerdi."