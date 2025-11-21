2011-2014 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli, CNR'daki gözlük fuarında muhabirlerle bir araya geldi, özel hayatıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.

Hayatında birinin olmadığını açıklayan Uzerli, samimi açıklamalarda bulundu.

İki kızı olan Uzerli, "Hayatımda kimse yok ama tekrardan anne olmam diyemem" sözleriyle dikkat çekti.

2026 yılı için hazırlık sürecinde olduğunu söyleyen oyuncu, "Çocuklarımla daha fazla vakit geçirebilmek için dijital projelere odaklandım" dedi.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Meryem Uzerli, karnını gerdiği yönündeki iddialara da cevap verdi. Uzerli, söz konusu iddiaları yalanlarken başka estetik operasyonlar geçirdiğini açıkladı.

Oyuncu "Dolgu yaptırdım, bir sürü şeyler denedim ama mide ameliyatı çok tehlikeli. Asla yaptırmam" ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti. Uzerli ve Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı.

Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, 2021'de de Amerikalı sevgilisiyle kızı Lily Koi'yi kucağına almıştı. Uzerli, Lily Koi'nin babasını sosyal medyada hiç paylaşmadı.