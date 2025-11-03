Almanya’nın, Hıristiyan Demokrat Başbakanı Friedrich Merz, eline çantasını, laptopunu ve takım elbisesini alıp 30 Ekim’de Türkiye’ye geldiğinde, partisinin yıllardır uyguladığı Türkiye stratejisindeki olumlu değişikliği de birlikte getirdi. Alman Hıristiyan Demokrat Partiler (CDU/CSU), Helmut Kohl döneminden beri ‘Türkiye’yi AB dışında ama kendine yakın tut’ politikası uyguluyordu. Merz ile Türkiye’nin AB’ye tam üyelik umudu doğdu. Merz’in açıkça, “Türkiye’nin tam üyeliğini destekliyoruz“ sözü, durdurulan üyelik sürecinin yeniden başlamasını mümkün kılacaktı. Ancak, Ankara bunu anlamadı.

30 Ekim’deki görüşmede hükümet, ‘Ankara Kriterleri’nden bahsetti. Oysa, Ankara Kriterleri diye bir şey yok. 1963 tarihli AB’ye ilk katılım başvurusunun adı Ankara Anlaşması olduğu için, bu Ankara Kriterleri sanılıyor. Zaten, Kopenhag Kriterleri bu anlaşmanın çerçevesini belirleyen ‘insan hakları, hukukun üstünlüğü ve ekonomik ölçütleri’ kapsıyor.

ALMAN BASINI ELEŞTİRDİ

Ünlü Handelsblatt gazetesi, Erdoğan, Kopenhag Kriterleri’ni kabul etmek yerine Ankara Kriterleri diye atıp tuttu“ diye yazdı. Die Welt gazetesi, ‘Merz’in Eli Ankara’da havada kaldı’ yorumunu yaptı.

Merz’in bavulu AKP’lilere dert oldu

PR yakıştırması yapıldı ‘Kimse yemiyor’ denildi

Merz’in, Türkiye ziyareti uçaktan kendi bavulunu taşıyarak indiği görüntülerle başladı. Çoğu kişi Merz’in bu davranışını olumlu karşılayıp, sorumluluklarını başkalarına yüklemektense kendi kendine ‘yetebilmesini’ övdü.

Karşıt görüşler de oldu... Bazıları ise bir liderin ‘işlerini başkalarına gördürme’ sorumluluğuna haiz olduğunu savundu. Merz’i eleştirenler arasında AKP MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı da vardı. Ayvalı X paylaşımından: “Batılı liderlerin böyle rutinleri olduğuna inananlar genelde ev zencileridir.

Bu PR çalışmalarını bizdekiler hariç artık kimse yemiyor. İbret almak isteyene Trudeau, Zelensky, Çipras, Macron vs. örnek çok. Kaldı ki, bavulunu kendi taşıyan verimsiz ve edilgen bir aptaldansa, hayatın olağan akışı içinde işini gördüren sorumluluk sahibi bir lideri tercih ederim.”