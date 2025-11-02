Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye ziyareti, uçaktan kendi bavulunu taşıyarak indiği görüntülerle başladı. Eşiyle birlikte valizini, dosyalarını ve diğer eşyalarını indiren Merz'in bu görüntüleri, kısa sürede çokça konuşuldu.

Çoğu kişi Merz'in bu davranışını olumlu karşılayıp, sorumluluklarını başkalarına yüklemektense kendi kendine 'yetebilmesini' övdü. Ancak karşıt görüşler de oldu... Bazıları ise bir liderin 'işlerini başkalarına gördürme' sorumluluğuna haiz olduğunu savundu.

"VERİMSİZ VE EDİLGEN BİR APTAL"

AKP MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı da Merz'i eleştirenlerden oldu. Ayvalı'nın X (Twitter) paylaşımı şöyle oldu:

"Batılı liderlerin böyle rutinleri olduğuna inananlar genelde ev zencileridir.

Bu PR çalışmalarını bizdekiler hariç artık kimse yemiyor.

İbret almak isteyene Trudeau, Zelensky, Çipras, Macron vs. örnek çok.

Kaldı ki, bavulunu kendi taşıyan verimsiz ve edilgen bir aptaldansa, hayatın olağan akışı içinde işini gördüren sorumluluk sahibi bir lideri tercih ederim."