Yunanistan Parlamentosu, özel sektör çalışanlarının günlük mesai süresini 13 saate çıkaran yasa tasarısını tüm tepkilere rağmen kabul etti. Bu karar, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı; sendikalar sokaklara döküldü, protestolar ve grevler düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Yunanistan, Avrupa Birliği’nde 13 saatlik mesaiyi yasal olarak kabul eden ilk ülke oldu.

13 SAATLİK ÇALIŞMA RESMEN YASALLAŞTI

Yasaya göre özel sektör çalışanları, ayda en fazla üç gün ve yılda 37 iş günü boyunca 13 saate kadar çalışabilecek. Fabrika işçileri, mağaza çalışanları, turizm ve otel personeli gibi birçok meslek grubu bu düzenlemeden doğrudan etkilenecek.

Hükümet, yasanın gönüllülük esasına dayandığını belirtiyor. Buna göre çalışanlar fazla mesaiye zorlanamayacak ve reddetmeleri durumunda işten çıkarılamayacak. Ancak sendikalar, bu güvencelerin uygulamada geçerliliğini koruyamayacağını savunuyor.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ ARTTI

Yeni yasaya göre fazla mesai yapan çalışanlara saat başına yüzde 40 zamlı ücret ödenecek. Haftalık toplam çalışma süresi ise Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde 48 saati aşamayacak. Ayrıca, haftada dört gün çalışma sistemi işveren ile çalışan arasındaki anlaşmaya bırakıldı.

SENDİKALARDAN SERT TEPKİ GELDİ

Yunanistan’daki sendikalar, “Bu yasa işçiyi köleleştirir, kayıt dışı çalışmayı artırır” açıklamasında bulunarak yasa tasarısını sert şekilde eleştirdi. Ülkede yasa tasarısına karşı iki büyük grev düzenlenirken, binlerce kişi sokaklara çıktı.

Uzmanlar, Yunanistan’daki düşük maaş ortalamaları nedeniyle düzenlemenin çalışanlar üzerindeki baskıyı artıracağı görüşünde.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Yunanistan’da ortalama haftalık çalışma süresi 40 saatin üzerinde. Bu oran Almanya’da 34, Hollanda’da ise 32 saat olarak ölçülüyor. Geçtiğimiz yıl bazı sektörlerde haftada 6 gün çalışma sistemine geçilmesiyle ülke, Avrupa’nın en uzun çalışan ülkelerinden biri haline gelmişti.

Yunan hükümeti, yeni yasanın işgücü piyasasında esneklik sağlayacağını, üretkenliği artıracağını ve yaşlanan nüfus karşısında ekonomik dengeyi koruyacağını savunuyor. Ancak bazı ekonomistler, bu düzenlemenin genç iş gücünün ülkeyi terk etme eğilimini hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor.

YENİ BİR DÖNEM BAŞIYOR OLABİLİR

Yunanistan’da 13 saatlik mesainin yasalaşması, Avrupa genelinde “esnek çalışma yasaları” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Uzmanlara göre bu karar, diğer ülkelerde benzer adımların atılmasına zemin hazırlayabilir. Ancak bunun AB’nin sosyal politikalarıyla ne kadar uyumlu olduğu şimdiden tartışma konusu.