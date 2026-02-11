Suudi Pro Ligi'nde transferin son gününde Al Ittihad'dan ligin lideri konumundaki Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema'nın, bu değişikliğe karşı çıktığı bilinen Cristiano Ronaldo'ya attığı mesajlar ortaya döküldü.

The Telegraph'ta yer alan habere göre Benzema, Real Madrid'den eski takım arkadaşına "Daha yüksek bir maaş kazandım ve bir başka şampiyonluğu da kazanma yolundayım" yazdığı bir mesaj gönderdi.

RONALDO SİNİRDEN KÜPLERE BİNDİ

Bu transferi "ligin dengelerini bozduğu" gerekçesiyle istemediği bilinen Cristiano Ronaldo'nun ise mesajdan sonra adeta küplere bindiği öğrenildi. Al Nassr'ın son iki maçında kadroda olmayan 41 yaşındaki Portekizli yıldızın bu davranışının arkasında da kulübünün "pasifliğine" ve adil davranmadığını düşündüğü Suudi Pro Ligi yönetimine bir tepki olduğu belirtildi.

Öte yandan Al Hilal formasıyla ilk maçına Al Akhdoud karşısında çıkan Fransız yıldız Benzema ise yeni takımında müthiş bir başlangıç yaptı. 38 yaşındaki golcünün hat-trick yaptığı karşılaşmayı takımı 6-0 kazandı.