Tarih 4 Temmuz 2003... Yer Süleymaniye şehirde karargah kuran 11 Türk askerinin etrafı sarıldı. Gelenler Amerikalı askerler ve Peşmergelerdi. Otomatik silahlar ellerinde, parmaklar tetikteydi. Bir emirle o tetikler düşebilir, büyük bir çatışma çıkabilirdi. Türk askerinin komutanı Binbaşı 'çatışmayacağız' dedi, askerler teslim oldu.

O andan sonra yaşananlar Türkiye ile Amerika arasındaki en büyük kriz olarak diplomasi tarihine geçti. Amerikalı askerler ve Peşmerge Türk askerlerinin başına çuval geçirdi, bir kamyona bindirildi, 60 saat alıkonuldu.

Amerikalılar her şeyi bilerek ve isteyerek yaptı, çünkü intikam peşindeydiler.

Türkiye'de Meclis 1 Mart tezkeresini reddetti, Irak'ın işgal edilmesine 'hayır' denildi. Bush ve ekibi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İntikamlarını da kendilerince Türk askerlerinin kafasına çuval geçirip güya küçük düşürerek aldılar.

CİZRE'DEKİ BORDO BERELİ GÖRÜNTÜLER...

Bu kez tarih 29 Kasım 2025... Yer Cizre yani Türkiye toprakları... Neredeyse çeyrek asır sonra ellerinde otomatik silahlar kollarında bölgesel Kürt yönetiminin bayrağı ve bordo bereleriyle Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geldiler. Dünyada tüm köklü devletlerinin uyduğu kuralı yerle bir edip Barzani'yi korudular...

Bir yanda 3 bin yıllık devlet geleneği ve bordo berelilerle yaşadığı 'çuval' travması, diğer yanda Barzani ailesi ve bordo bereli korumaları... Hem de Türk topraklarında...

PEŞMERGE MESAJIN BÜYÜĞÜNÜ KAFASINA TAKMIŞ

Ziyaret esnasında dikkat çeken en önemli detay ise 'Bordo' bere oldu. Zira Barzani daha önce de Türkiye'yi ziyaret etti ve Ankara'da ağırlandı.

HER ADIMLARI SANKİ PLANLI PROGRAMLI

Ancak Cizre'deki ziyaret peşmergelerin ellerinde Amerikan silahlarının olması ve kafalarında bordo berelerin bulunması dikkat çeken bir ayrıntı oldu. Eğitimli Peşmergelerin ellerindeki silahlarla her an tetikte gibi davranması dikkat çekti. Özellikle kafalarına taktıkları berenin rengi önemli bir ayrıntıyı içerisinde barındırdı. Peşmergelerin bile isteye taktığı o bereler Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında kritik bir rol üstlenen özel kuvvetlerinin seçkin personelinin taktığı berelerle aynı renkte. Yani Peşmerge mesajın büyüğünü kafasına takmış...

Yaşananların tek açıklaması var; bunun adı da 'Bordo Mesajdır'dır. Kimlere verilmiştir. Herkes tarafından bilinmektedir.