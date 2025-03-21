Fransa Eğitim ve Araştırma Bakanı Philippe Baptiste'in açıklamasına göre ismi açıklanmayan bir bilim insanı, ABD'de düzenlenen bir konferansa katılmak için ülkeye giriş yaptığı sırada yetkililer tarafından durduruldu. Göçmenlik memurlarının telefon incelemesi sırasında Trump yönetiminin bilim politikalarını eleştirdiği mesajların tespit edilmesi üzerine akademisyenin ülkeye girişine izin verilmedi.

FRANSA'DAN KARARA SERT TEPKİ

Bakan Baptiste, yaşanan olayın ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlığa aykırı olduğunu belirterek, "Bu değerleri gururla savunuyoruz. Bilim insanlarının fikirlerini özgürce paylaşabilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD'de çalışan birçok akademisyenin benzer durumlar nedeniyle endişeli olduğunu vurguladı.

BİLİM DÜNYASINDA ARTAN BASKI

Donald Trump döneminde alınan mali tedbirler kapsamında bilimsel araştırmalara ayrılan fonlarda ciddi kesintiler yaşanmıştı. Akademik camia, özellikle kamusal tasarruf politikalarının bilimsel çalışmaları sekteye uğrattığını savunarak bu politikalara tepki göstermişti...