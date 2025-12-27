Mekke’de, Kabe'ye ev sahipliği yapan Mescid-i Haram’da bir kişinin üst kattan atlayarak kendi yaşamına son verme girişimi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellendi.

Güvenlik personelinden bir görevli, kişinin ölmesini engellemek için yer ve düşen arasına kendini attı. İntihara kalkışan kişi sağ kurtuldu, güvenlik görevlisi yaralandı.

Görevlinin müdahalesi sırasında her iki kişi de hemen sağlık hizmeti için sevk edildi.

İNTİHARI ÖNLEMEK İÇİN KENDİNİ KALKAN ETTİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kişinin üst kattaki korkuluğa yaklaştığı, daha sonra da atlamak için hazırlandığı görülüyor.

Aşağıdaki katta ise olayı gören bir güvenlik görevlisinin hızla harekete geçtiği ve atlamayı engellemeye çalıştı.

Görevli, adam aşağıya atlayınca harekete geçti. Kendini aşağı atlayan adamın düştüğü yere doğru fırtalatan görevli, adamın ölmesini engelledi.

Mekke Bölgesi Emirliği, Mescid-i Haram Özel Güvenlik Gücü’nün olaya anında müdahale ettiğini açıkladı.

Yaralanan görevlinin kırıkları olduğu belirtildi ve yürürlükteki düzenlemelere uygun gerekli resmi ve hukuki işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

MESCİD-İ HARAM'IN BAŞ İMAMI AÇIKLAMA YAPTI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, özel birliğin durumu hızla kontrol altına aldığını ve ibadet edenlerin güvenliğini sağladığını duyurdu.

Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü de ekiplerin olaya hızla müdahale ettiğini belirtti. Daha sonra Mescid-i Haram’ın baş imamı Abdur Rahman es-Sudais, ziyaretçilere mabedin kutsiyetine saygı çağrısı yaptı.

Es-Sudais, "kurallara uyulmasını ve ibadete odaklanılmasını" istedi. Hayatı korumanın İslam’ın temel öğretilerinden biri olduğunu vurgulayan İmam, “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın" ayetini hatırlattı