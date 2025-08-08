Kırşehir’de Koç Holding ve AKP’li vekilin ortak olduğu şirket dışında başka şirketlerin de maden ruhsatı aldığı ortaya çıktı. Kırşehir Haber Türk’ün haberine göre, onlardan biri iktidara yakın Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Eti Bakır…

ORMAN FAKİRİ!

Eti Bakır’ın, kentin akciğerleri olan Akçakent İlçesi ve meşe ormanlarında ocak açmak için ruhsat aldığı ortaya çıktı. Maden sahasının bir kısmının köyleri hatta Akçakent ilçe merkezini içine aldığı görüldü. Orman fakiri Kırşehir’in yeşil alanı Akçakent’te ağaç kesimine de başlandı.

Maden Tetkik ve Arama’nın haritasına göre; bölgede ruhsat alanlar arasında Kayın Madencilik, Fe-ni Madencilik, Hacı İbrahim Tamer ve Sebe Madencilik de var.

EKOLOJİK ÖNEMDE

21 Haziran 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kırşehir’in Akçakent ilçesinde üç farklı alan orman vasfı dışına çıkarıldı. Bu bölgelerin maden tehdidi altında olması dikkat çekti. Akçakent, sadece meşe ormanlarıyla değil, aynı zamanda Eskiyurt Göleti ile de ekolojik öneme sahip bir bölge.