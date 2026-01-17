Türkiye'de kâğıt üzerindeki resmi verilere göre dün 16 milyon 875 bin 722 öğrenci karne aldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı çözüm bekleyen devasa sorunların gölgesinde tamamlandı.

1 GÜN OKUL, 4 GÜN İŞ

Çağ nüfusuna göre çocukların yüzde 4.6’sı ilkokula, yüzde 5.6’sı ortaokula ve yüzde 17.2’si liseye hiç gitmiyor. MESEM’ de kayıtlı 559 bin çocuk işçi de dün karne aldı. Haftada 4 gün işe ve 1 gün okula giden bu çocuklar, yarıyıl tatili yerine işe gitti. Ayda sadece 4 gün ve haftada 1 gün okula gidiyorlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi, edebiyat, matematik ve meslek dersi olmak üzere gördükleri sadece 5 dersleri var.

GÜNLÜKLERİ 196 LİRA

Ayda 16 gün işe giden MESEM öğrencilerine ödenen maaş yeni zamla birlikte 8 bin 422 TL oldu. 16 yaşındaki çocuk işçiler eğer aç kalmayı göze almazlarsa ortalama günlük 330 TL hesaplanan yemek ücreti için 5 bin 280 TL ödemeleri gerekiyor. Öğrenci başına ayda 3 bin 142 TL ve günde 196 TL kalıyor.

MESEM öğrencileri skandalı anlattı: Derslerimiz boş geçiyor

Öğrenci R.K: “Okul adı altında çalıştırılan çocuk işçiyiz. Okulda ders işlemiyoruz. Sınavlardan önce bize

soru ve cevapları veriyorlar. Ezberleyip, sınavda yazıyoruz. Karnelerimiz bizim önceki gün dağıtıldı. Ben takdir aldım. Arkadaşlarımın çoğu takdir ve teşekkür aldı.”

“KARNELERİMİZİ HAK ETMİYORUZ”

ÖĞRENCİ D.A: “9. sınıftayım. Haftada bir gün okula gidiyorum. O bir günde de öğretmenlerimiz derslere gelmiyor. Müdür, ‘Sessizce sınıfta oturup ders saati dolunca çıkıp gidin’ diyor. Defterlerimiz bomboş. Okula gidip sadece arkadaşlarla takılıyoruz. Ben karneyi hak etmediğimi düşünüyorum. Takdir-teşekkür de verdiler.”

ÖĞRENCİ N.A.Ç: “MESEM’de örgün eğitim öğrencisiyim. Bu nedenle okulda telefonlarımızı topluyorlar. 6 gün devamsızlık yapan sınıfta kalıyor. Ders işlemesek de mecbur gidiyoruz. Sınıftaki ekrandan çeşitli videolar izletiyorlar. İnkılap Tarihi dersi görmeyi çok istiyorum ama yok. Boş boş oturup takdir aldım.”

Her 100 çocuktan 17’si karne alamadı

-İlkokulda net okullaşma oranı yüzde 95.4

-Ortaokulda net okullaşma oranı yüzde 94.4

-Ortaöğretimde net okullaşma oranı yüzde 82.8

94 çocuk işçi öldü

2025 yılında 17’si MESEM öğrencisi 94 çocuk, iş yerinde hayatını kaybetti. Türkiye'de son 2 yılda MESEM öğrencisi 29 çocuk, iş kazasında yaşamını yitirdi. TÜİK verileri, 15-17 yaş arası çalışan çocuk sayısının 840 bin olduğunu ortaya koyuyor.