İngiltere'de 'Kral' lakabıyla bilinen 69 yaşındaki Frank Thompson için düzenlenen cenaze töreni, görenleri şaşkına çevirdi. Temmuz ayında hayatını kaybeden Thompson, ailesinin aldığı milyon dolarlık altın tabutla defnedildi.

Aile fertleri, altın tabutu Rolls-Royce marka araçla Nottingham ve Manchester başta olmak üzere birçok kente götürdü. Bu uğurlama, Roman geleneklerine uygun bir "veda turu" olarak nitelendirildi. Tabut, bir hafta boyunca aileye ait mezarlıkların ve dostlarının kabirlerinin bulunduğu noktalara götürüldü.

"ÇOK BÜYÜK BİR AİLENİN REİSİYDİ"

The Sun'da yer alan habere göre Thompson'ın göğüs enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten yakınları, görkemli törenin onun itibarı, köklü aile geleneği ve "Onun gerçekten iyi bir 'Çingene' olduğunu" göstermek için yapıldığını söyledi. Bir aile dostu, "O, çok büyük bir ailenin reisiydi. Herkes ona hayrandı. Onun için en iyisini yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

TABUTUN MALİYETİ 6 HANELİ RAKAMLARI BULDU

Altın tabutun maliyeti açıklanmadı ancak altı haneli rakamlara mal olduğu belirtildi. Siparişin yurt dışından verildiği, tabutun İngiltere'ye ulaşmasının haftalar sürdüğü ve bu nedenle defin işleminin yaklaşık bir ay geciktiği belirtildi.

Törene katılanlar, Thompson için Güney Londra'da mermerden devasa bir anıt mezar da yapılacağını aktardı. Mezarın inşasının en az bir yıl süreceği ifade edildi.