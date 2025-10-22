Kastamonu'da 58 yıldır gözlükçülük yapan İsmail Kargılı, geçen yıl ehliyetini değiştirmek için nüfus müdürlüğüne gitti. Parmak izi alınamayınca parmaklarının sekizinde iz kalmadığını öğrendi.

Gözlük camı kenarlarının el yordamıyla düzeltildiği dönemlerde parmak izlerini kaybettiğini anlayan Kargılı, ehliyetini yenilerken 10 parmak yerine sadece iki küçük parmağıyla (serçe parmak) iz verebildi.

"İKİ PARMAK İZİMİ NET ALABİLDİ"

Parmak izinin silindiğini öğrenince şaşırdığını söyleyen Kargılı şöyle konuştu:

"Nüfus müdürlüğünde ehliyetimi değiştirmek için gittiğimde parmak izi alıyorlar. Defalarca bastır, bastır, bastır, bir türlü parmak izinin sekiz tanesi çıkmıyor, sadece iki tanesi çıkıyor."

"Ne iş yapıyorsun?' diye sorunca 'Ben gözlükçüyüm' dedim. 'Nasıl, parmak iziyle ne alakası var?' dediler."

"Biz camlarla temas ediyoruz akşama kadar, yıllarca el taşıyla gözlük yaptık' dedim. İki tane parmak izimi net alabildi, diğerleri çıkmadı. Bu şekilde parmak izimin silindiğini fark ettim."

"Sebebi, eskiden gözlük camları mineraldi, yani camdı. Organik mika cam yoktu. Kalıp kartondan kalıp kesiliyordu, çerçeveye alıştırılıyordu."

"O karton kalıba göre cam elmasla kesiliyordu, ondan sonra el pensiyle kırılıyordu. Kırılan gözlüğün kenarının balık sırtı v şeklinde tıraşlanması gerekiyordu. O el taşıyla yapılırdı. Gözlük camı yaparken sürtüle sürtüle zaman içinde parmakların izi silinmiş."

Doğru gözlük kullanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Kargılı, güneş gözlüğü olsa bile optikçiden alışveriş yapılması gerektiğini de belirtmeden edemedi.