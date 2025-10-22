1952 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Kargılı, mesleğe henüz 15 yaşındayken o dönemin tek gözlükçüsü olan ağabeyinin yanında adım attı. Neredeyse ömrünü gözlük yapımına adayan usta, 58 yılı geride bırakırken işinin incelikleri nedeniyle sekiz parmağındaki izleri kaybettiğini fark etti.

Geçtiğimiz yıl ehliyetini yenilemek için Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne giden Kargılı, parmak izi alınamadığında şaşkınlık yaşadı. Görevlilerin defalarca denemesine rağmen yalnızca iki serçe parmağından iz alınabildi.

Kargılı şaşkınlığını şöyle anlattı:

"Ehliyetimi yenilemeye gittim. Parmak izi için defalarca bastırmamı söylediler ama sekiz parmağımda hiçbir iz çıkmadı. Görevli, ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ diye sorunca ‘Gözlükçüyüm’ dedim. Camla yıllarca temas ettiğimizi, el taşıyla gözlük kenarlarını tıraşladığımızı söyledim. O zaman anladım, yılların emeği parmak izlerimi silmiş."

YILLAR İÇİNDE PARMAK İZLERİ AŞINMIŞ

Kargılı, mesleğe başladığı yıllarda camların bugünkü gibi plastik ya da organik olmadığını, tamamen mineral camlardan üretildiğini hatırlattı. O dönem gözlük camlarının elle şekillendirildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Eskiden kalıp kartondan çıkarılır, cam elmasla kesilir, sonra penseyle kırılırdı. Kenarlarının balık sırtı gibi tıraşlanması gerekiyordu. Bunu el taşıyla yapardık. Camın kenarlarını her gün saatlerce taşladım. Bu sürtünme zamanla parmak uçlarımın derisini aşındırdı."

MESLEĞİNİ BIRAKMAYACAK

1989 yılında kendi dükkânını açan Kargılı, 36 yıldır Nasrullah Meydanı’ndaki aynı tasarımla hizmet verdiğini söyleyerek "O dönem yaptırdığım dükkân dizaynını hiç değiştirmedim. Hem ben memnunum hem müşterilerim. Kastamonu’nun ilk gözlükçüsü olan ağabeyim vefat ettikten sonra bu mesleği sürdüren en eski gözlükçü ben oldum." dedi.

Gözlükçülüğü bir "gördürme sanatı" olarak tanımlayan Kargılı, mesleğine duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade etti:

"Birine gözlük verip ‘Artık net görüyorum’ dediğini duyduğumda dünyalar benim oluyor. Gözlükçülük, insanlara görme sevinci kazandıran bir meslek. Onun için hep söylerim: ‘Gözleriniz bizim için çok değerlidir.’"

"GÖZLÜKLERİNİZİ OPTİKÇİDEN" ALIN UYARISI

Kargılı, doğru gözlük kullanımının önemine dikkat çekerek, güneş gözlüğü dahi olsa optikçilerden alınması gerektiğini vurgulayan, "Ucuz, merdiven altı ürünler hem göz sağlığını bozar hem de baş ağrısı yapar. Gözlük, basit bir aksesuar değil; sağlıkla doğrudan ilgilidir." ifadelerini kullandı.