Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, katıldığı bir YouTube programında kariyeri, genç yetenekler ve 2026 Dünya Kupası planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'BU KADAR KUPAYI SAKLAMAK GERÇEKTEN ZOR'

Tüm kariyeri boyunca sayısız kupa kazanan Messi, özel koleksiyonunun büyük bir bölümünün Barselona’da olduğunu belirterek, "Tüm kupalarım Barselona’da. Arjantin Millî Takımıyla kazandıklarım için de özel bir yerim var ama çoğu Barselona’da. Bu kadar çok kupayı saklamak gerçekten zor." ifadelerini kullandı.

'HEPSİNİ KAZANDIM ARTIK HİÇBİR ŞEY İSTEYEMEM'

Messi, kariyerindeki en büyük hedefi olan Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından futbola dair başka bir beklentisi olmadığını söyledi:

“Dünya Kupası'nı kazanamıyordum ama kazandım. Hepsini kazandım. Artık futboldan hiçbir şey isteyemem.”

2026 DÜNYA KUPASI KARARI

Deneyimli yıldız, 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına dair kararını ise bu yıl vereceğini belirtti:

“2026 Dünya Kupası ile ilgili kararımı bu yıl vereceğim. Bu yıl önemli olacak.”

LAMİNE YAMAL'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Messi, genç yıldız Lamine Yamal hakkında da konuştu ve onun büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi:

“Lamine Yamal’ın gösterdikleri etkileyici. İspanya ile daha önce Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadı. O sadece 17 yaşında, büyüme sürecinde ve tıpkı benim yaptığım gibi oyununa bir şeyler katmaya devam edecek. İnanılmaz niteliklere sahip ve şimdiden dünyanın en iyi oyuncularından biri.”

'PEP GUARDİOLA BAŞKA DÜNYADAN'

Messi, Barcelona’daki eski teknik direktörü Pep Guardiola’ya da özel bir parantez açtı.

“Pep Guardiola başka bir dünyadan. O farklı, kimsenin görmediği şeyleri görüyor. Futbolu değiştirdi. Aslında futbola bir nevi zarar verdi çünkü insanlar bizim Barcelona’da oynadığımız gibi oynamaya çalıştı.”

'BARCA'YA DÖNMEK İSTEDİM AMA OLMADI'

Son olarak kariyerinin bir döneminde yeniden Barselona forması giymeyi hayal ettiğini dile getiren Messi, “Barselona’ya, her zaman olmak istediğim yere geri dönmeyi düşünüyordum ama bu mümkün olmadı.” dedi.