Dünya futbolunun en büyük isimlerinden Lionel Messi'nin İbiza’da 9.5 milyon sterline satın aldığı lüks villası, ciddi imar sorunları nedeniyle yıkım tehdidi altında.

PLANLAMA İHLALİ VE İMAR ENGELLERİ

Messi, 2022 yılında villayı İsviçreli iş insanı Philippe Amon’dan satın aldı. Ancak İspanya'nın batısında yer alan Sant Josep de Sa Talaia bölgesindeki bu mülk, yerel imar planlarına aykırı değişiklikler barındırıyor. Özellikle garaj ve bodrum katın izinsiz yapıldığı belirtilirken, belediye bu alanların yıkılmasını talep edebilir.

Villanın toplam kullanım alanı 16 bin metrekareyi geçiyor ve içerisinde 92 metrekarelik bir yüzme havuzu da bulunuyor. Ancak hala “oturma izni” ve gerekli yapı ruhsatı alınamadı.

BELEDİYEDEN ÇALIŞMA YASAĞI, YIKIM İHTİMALİ MASADA

Sant Josep Belediyesi, Messi’nin villada herhangi bir inşaat ya da tadilat çalışması yapmasını 2022 yılında aldığı bir karar ile durdurmuştu. Son olarak ABC gazetesinin haberine göre; yerel belediye yeni bir süreç başlattı ve mevcut durumu yasallaştırmaması durumunda kısmi yıkım kararı çıkabileceği belirtildi.

Üstelik mülkün çevre açısından da hassas bir bölgede yer aldığı, bu nedenle “zehirli varlık (toxic asset)” olarak sınıflandırıldığı ve satılamaz ya da kiralanamaz hale geldiği kaydedildi.

ÇEVRECİLERDEN PROTESTO VE ZARAR TALEBİ

Geçtiğimiz yıl iklim aktivistleri villaya izinsiz girerek, kırmızı ve siyah boya ile duvarları boyamış, havuz ve futbol sahası önünde pankart açarak protesto eylemi gerçekleştirmişti. Messi'nin bu saldırının ardından, “Futuro Vegetal” adlı çevreci gruba 50 bin sterlinlik maddi tazminat davası açtığı öne sürüldü.