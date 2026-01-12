Yarışma kürsüsünde heyecan dolu anlar yaşanırken, ekranlara gelen 500 bin TL değerindeki soru hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Yarışmacıya şu soru yöneltildi:

"Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?"

Şıklar ve Şaşırtan Cevap

Yarışmacı, doğru cevabı bulmak adına risk alarak seçenekleri değerlendirdi:

A: Lionel Messi

B: Kylie Jenner

C: Cristiano Ronaldo

D: Yumurta

Dünya çapında ses getiren bu istatistiğe dair soruda, yarışmacı bir dönem rekoru elinde tutan "Yumurta" şıkkını tercih etti. Ancak bu yanıt, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi’nin tarihi başarısının gerisinde kalmıştı. Yanlış cevap sonrası yarışmacı, kazandığı 500 bin TL yerine baraj ödülü olan 50 bin TL ile stüdyodan ayrılmak zorunda kaldı.

75 Milyon Beğeniyle Tarihe Geçmişti

Instagram tarihinin en çok etkileşim alan karesi, 2022 Dünya Kupası’nın ardından gelmişti. Bugün 38 yaşında olan Arjantinli efsane Lionel Messi, Katar’da kaldırdığı Dünya Kupası zaferini kutladığı o unutulmaz fotoğrafıyla yaklaşık 75 milyon beğeni toplayarak dijital dünyanın zirvesine yerleşmişti.

Yarışmacının bu güncel rekor yerine eski bir internet fenomenine (Yumurta) güvenmesi, tam 450 bin TL’lik bir kayba mal oldu. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren bu anlar, futbolun ve dijital dünyanın gücünü bir kez daha kanıtladı.