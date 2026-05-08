Suudi Arabistan Pro Ligi'nde dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, dün akşam Al-Shabab'a konuk oldu. Karşılaşma Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Ronaldo 75. Dakikada attığı golle kariyerinin 971. Golünü kaydetti. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun 1000 gole ulaşmasına 29 gol kaldı.
TRİBÜNLER MESSİ DİYE BAĞIRDI RONALDO DAYANAMADI
Dün akşamki karşılaşmaya Ronaldo’nun hareketleri damga vurdu. Al-Shabab taraftarlarının taraftarları ‘Messi Messi’ diye tezahüratları Ronaldo’yu kızdırdı. Portekizli oyuncunun hareketleri tepki çekerken sosyal medyada da gündem oldu.