Türkiye'de emeklilere ve asgari ücretlilere yapılan düşük zamlardan sonra AKP Edirne Milletvekili Mestan Özcan'ın maaşının "yetersiz olduğunu" açıklaması tartışmalara yol açtı.

Aynı zamanda aile işletmesi de olan AKP'li vekil, yüz binlerce liralık milletvekili maaşı ile geçinemediğini söyledi.

Mestan Özcan'ın bu çıkışı geçinmekte zorluk çeken vatandaşın tepkisini çekti.

Açıklamasında, dile getirdiği ifadelerin "kamuoyunda hassasiyet oluşturduğunu ve yanlış anlaşılmalara" neden olduğunu gördüğünü belirten Özcan, değerlendirmelerinin "bazı mecralar" tarafından bağlamından koparılarak çarpıtıldığını savundu.

Özcan şahsi bir yakınma gibi algılanan sözlerinin, milletvekilliği görevinin beraberinde getirdiği yoğun sorumluluğu anlatmaya yönelik olduğunu da sözlerine ekledi.

Hiçbir sözünde kimseyi kırmak, incitmek ya da üzmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Mestan Özcan, şunları kaydetti: