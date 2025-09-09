Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Suriye Arap aşiretlerine seslenerek bölgede gerilimi arttıracak bir açıklama yaptı.

Suriye'nin kuzey doğusunda varlık gösteren SDG'nin operasyonel merkezi haline gelen Rojava'yı Suriyeli Arap aşiretlere karşı her koşulda savunacağını ifade eden Barzani, Suriye'nin içine müdahale etmekten çekinmeyeceğini söyledi.

Barzani, açıklamasında “Suriye'deki Arap aşiretlerine açıkça söyledim: Rojava'ya saldırırlarsa, tüm Peşmerge güçleri Kamışlı'ya giden yolu açacak ve ben de o Peşmergeler arasında olacağım... Doğru, bazı konularda fikir ayrılıklarımız olabilir, ama Rojava'yı asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Suriye'den açıklamaya yanıt gelmedi, ancak Barzani bu şekilde resmen Suriye'de askeri müdahalede bulunacağını taahhüdünü vermiş oldu.

DÜRZİ - ARAP ÇATIŞMALARININ GÖLGESİNDE

Suriye Arap Aşiret Ordusu, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda kentinde Dürzi militanlarının çatı örgütü Süveyda Askeri Konseyine karşı yoğun çatışmalar yaşamıştı.

Suriye Geçici Hükümeti arabuluculuk amacıyla gönderdiğini ifade ettiği birliklerini bölgeye göndermiş, ancak bu birliklerin Dürzi milisler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesiyle bir taraf olarak Dürzilerle çatışmıştı.

Çatışmalar Süveyda içine kadar girmiş ve Suriye'nin en güney ucunu işgal eden İsrail'in doğrudan müdahalesiyle birlikte daha da kızışmıştı. Bu çatışmalar esnasında iki taraf da birçok sivil ve teslim olmuş milisi katletti. Dürzi milisler ise Süveyda'daki Arap bedevi azınlığı tecrit etti.

SDG'nin Şam yönetimine bağlanmasının oldukça yavaş ilerlemesi ve SDG lideri Mazlum Abdi'nin net bir adım atmaması Suriye ve Türkiye'nin tepkilerine neden olmuştu.

Bölgedeki Arap aşiretlerinin Suriye'nin doğu bölgesinde yeniden savaş hazırlıklarına başlaması halen Şam'a tam bağlanma konusunda yavaş hareket eden Rojava'da tedirginlik yarattı. Ancak Barzani'nin askeri desteği, SDG'nin Şam'a bağlanma sürecini daha da yavaşlatabilir.