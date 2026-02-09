CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından kameraların karşısına geçti.

Özarslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Aileme küfür, hakaret niteliği taşımaktadır içerikleri. Biz de CHP bünyesinde yer almayacağımız, sosyal medya hesabından belirterek istifa ettik. Bizim için sorun yok. Yine halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizle yol yürüyen arkadaşlarımızla birlikte, bize inanan, oy verenlerle yolumuza devam edeceğiz.

Bana yapılan bu mesajlaşma üzerine CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i bugün sabah itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun yanı sıra ailemin diğer fertleri de, ablam, küçük kardeşim, onlar da 'Biz de bulunmak istiyoruz' dediler.

Hiçbir kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Edilmesini de uygun görmeyiz. Atatürk'ün partisinin Genel Başkanının böyle hafif bir pozisyonda bulunması bizleri üzmektedir.Şu an coğrafi değişikliklerin yapıldığı ülkeler arasında, artık güç gösterisi yapıldığı günlerde biz hâlâ sosyal meselelerle zaman kaybediyoruz.

Tavsiyemiz şudur; Terörsüz Türkiye sürecinde nasıl bu ülke sevdalıları birlik ve bütünlüğünü sağlayarak, 'artık ülke bu meseleler üzerinde konuşmasın'...

-Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız olsun gerek bilge lider Devlet Bahçeli bu çalışmayı başlatmıştır. Bu çalışmaya partizan bakmamak lazımdır. Biz de yerel yönetimlerde bulunan belediye başkanları olarak bu birlik beraberlik çağrısında, gelecek nesillere vatan coğrafyası bırakma adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

CHP'li kardeşlerimize ayrım yapmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Davamız tek bir davadır o da insanlık davasıdır. Keçiören halkımıza, Ankaralı halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

CUMHUR'A GÖZ KIRPTI

Özarslan AKP'ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili "Şu anda bağımsız şekilde hizmetime devam ediyorum. Tabii ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP kökenliyim. Tabi ki onlarla oturup konuşuyoruz ama partiye geçme konusuyla ilgili oturup konuşmadık. Bana ne AKP ne de MHP uzak" açıklamasını yaptı.

PORTAŞ AÇIKLAMASI

PORTAŞ incelemesiyle ilgili de konuşan Özarslan, "Benim dönemine ilişkin bulunduğum süre içerisinde öyle bir şey yok. Onlar müfteri olarak devam ediyorlar. Mesut Özarslan Müslüman Türk evladıdır. Devletin tüyü bitmemiş hakkı nedir bunu bilen birisidir. Bunların hepsi boş beleş laflardır" ifadelerini kullandı.