İstifasının ardından hangi partiye geçeceği sorularını "Bakacağız göreceğiz" şeklinde cevaplar vererek hem AKP'nin hem de MHP'nin kendisine uzak olmadığını ifade eden Mesut Özarslan'ın akıbeti merak konusu.

Cumhur İttifakına övgü cümleleri ve muhafazakarlığını anlatması ve milli manevi değerlerden bahsedip günlerdir transfer görüşmesi yaptığı iddialarının ardından görüştüğü AKP'liler de sırtını döndü.

Partiye alınmaması için ses yükseltenlerden Osman Gökçek, Yavaş hakkında şikayetçi olduğunu vurguladı. PORTAŞ konusunda bir soruşturma varsa Özarslan bunun dılında kalamayabilir dedi. Deyim yerindeyse AKP kapıları kapattı.

AKP ve MHP'li kurmaylar Özarslan katılımına mesafeli, tam bu aşamada Özarslan'ın sosyal medya hesabından İYİ Parti ve Zafer Partisini takibe alması dikkatlerden kaçmadı. Özarslan'ın radarındaki bir diğer parti ise Büyük Birlik Partisi. CHP ile gemileri yakan Özarslan'ın Cumhur İttifakına mı gideceği yoksa bağımsız mı devame deceğiz sorusu belirsiz.