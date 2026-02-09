Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurarak Ankara siyasetinde kartların yeniden karılmasına neden olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bu kez eski bir video kaydıyla eleştirilerin odağında. İstifasının ardından hakkında çıkan "ihale dosyaları" iddialarıyla uğraşan Özarslan’ın, küçük bir çocukla girdiği diyalog sosyal medya kullanıcıları tarafından "nezaketsiz" bulunarak yeniden paylaşıma sokuldu.

Gündeme oturan videoda, küçük bir çocuğun saf bir niyetle yaklaşıp "Babamı zabıta yapar mısınız?" sorusunu yönelttiği görülüyor. Özarslan’ın bu soruya karşılık çocuğa; "Senin baban rüşvet yer mi? Senin baban hırsızlık yapar mı?" şeklinde sorular sorması, izleyenlerin büyük çoğunluğu tarafından bir çocuğa sorulmayacak kadar ağır ve yersiz ifadeler olarak nitelendirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bir çocuğa babası hakkında böyle bir imada bulunulması pedagojik ve ahlaki açıdan kabul edilemez" diyerek Özarslan'a tepki gösterdi.