Nisan ayında üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mesut Özil, bu kez yaptığı sosyal yardım çalışmasıyla gündeme geldi. Eşi Amine Gülşe ile birlikte üçüncü kızları Elisa’yı kucaklarına alan ünlü isim, Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir bağış gerçekleştirdi.





Özil’in, minik kızı adına ihtiyaç sahibi ülkelere 50 kurban bağışladığı belirtildi.Bir dönem dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil, yardım çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eda ve Ela adında iki kız çocuğu bulunan Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti, nisan ayında üçüncü kızları Elisa’nın doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir adım atan Özil’in, Elisa adına Myanmar, Yemen, Somali ve Çad gibi ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılmak üzere 50 kurban bağışında bulunduğu öğrenildi.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle sık sık gündeme gelen eski futbolcu, daha önce de birçok yardım kampanyasına katkı sağlamıştı. Özil’in yaptığı son bağış da sosyal medyada kısa sürede takdir topladı.