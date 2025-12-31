Manus, bu yılın başlarında ilk “genel amaçlı” yapay zeka ajanını tanıtmış ve araştırmadan kodlamaya kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen bir araç olarak konumlanmıştı. Abonelik modeliyle çalışan platform, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor.

Meta’dan yapılan açıklamada, “Manus halihazırda dünya çapında milyonlarca kullanıcı ve işletmenin günlük ihtiyaçlarını karşılıyor,” denilerek, şirketin hizmetlerinin büyütüleceği ve Meta AI dahil olmak üzere Facebook, Instagram ve diğer ürünlerde Manus’un genel amaçlı ajanlarının entegre edileceği belirtildi.

Manus CEO’su Xiao Hong, satın almanın şirketin “Manus’un çalışma yapısını ve karar alma süreçlerini değiştirmeden daha güçlü ve sürdürülebilir bir temel üzerine inşa etmesini sağlayacağını” ifade etti. Şirket, uygulama ve web sitesi üzerinden bağımsız olarak abonelik hizmeti sunmaya devam edecek.

Manus’un yükselişi dikkat çekici. Girişim, kuruluşundan sadece sekiz ay sonra, geçtiğimiz günlerde yıllık 100 milyon doları aşan yıllık tekrar eden gelir elde ettiğini duyurdu.

Girişimin ilk destekçileri arasında Çin merkezli Tencent Holdings, ZhenFund ve HSG gibi yatırımcılar yer alıyordu. Manus’un teknolojisi, ilk olarak Butterfly Effect (diğer adıyla monica.im) adlı Çin merkezli bir şirket tarafından geliştirildi ve ardından Singapur’a taşındı.

Meta sözcüsü, anlaşma sonrası Manus AI’da Çin’e ait herhangi bir mülkiyet payı kalmayacağını ve şirketin Çin’deki hizmetlerinin sonlandırılacağını açıkladı. Bu durum, Meta’nın Çin ile olan bağlarını azaltma stratejisi olarak yorumlanıyor.

Bu anlaşma, Meta’nın yapay zeka alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirket, geçtiğimiz Haziran ayında da 14 milyar dolar harcayarak Scale AI'ın %49 hissesini satın almıştı.