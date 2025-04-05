Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması sonrası protesto edildi, 301 genç tutuklandı. Sosyal medyada kısıtlamalar yaşanırken bazı hesaplar ise kapatıldı. Facebook’un çatı şirketi Meta, içerik sınırlama talimatlarına uymadığı gerekçesiyle kendilerine 'önemli' para cezasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Meta sözcüsü, Politico'ya yaptığı açıklamada, Türk hükümetin İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarla ilgili sosyal medya içeriklerinin kaldırılması yönünde baskı yaptığını, ancak bu taleplerin kamu yararına açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

"Türk hükümetinin açıkça kamusal ilgi taşıyan içeriklerin kaldırılması yönündeki taleplerine karşı durduk ve bu yüzden cezalandırıldık." ifadelerini kullanan Meta yetkilisi, cezanın miktarı hakkında detay vermedi.

Sözcü, “İfade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik devlet talepleri ve çevrimiçi hizmetleri kapatma tehditleri, insanların kendini ifade etme hakkı üzerinde caydırıcı bir etki yaratıyor,” dedi.

MUSK'IN X'İ GAZETECİ VE MUHALİF HESAPLARI ASKIYA ALDI

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X ise protestoların başlamasından bu yana çok sayıda gazeteci ve muhalif isme ait hesabı askıya aldı.

Meta'nın 2024 yılı şeffaflık raporuna göre, Türk yetkililer geçen yıl toplam 5.677 içerik kaldırma talebinde bulundu. Bu taleplerin 4.199’u İletişim Başkanlığı’ndan geldi. Meta bu taleplerin sadece yüzde 40’ını yerine getirdiğini açıkladı.

Öte yandan, Musk’ın X platformu taleplere büyük ölçüde uyum sağlarken, ifade özgürlüğünü korumak adına bazı hukuki adımlar da attığını belirtti. Şirket, Türkiye Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, aralarında muhalif hesapların da bulunduğu 126 hesabın engellenmesine yönelik karara itiraz ettiğini duyurdu. Ancak söz konusu engelleme kararının protestolar öncesine ait olduğu da ortaya çıktı.