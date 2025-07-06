Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan aramalar sırasında 19 askerin metan gazından zehirlendiğini, 5'inin şehit olduğunu bildirdi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerin şahadet haberi Aksaray, Balıkesir, İzmir ve Malatya'daki ailelerine ulaştırıldı.

Şehit evlerine Türk bayrakları asıldı, taziye ziyaretleri başladı.

Üsteğmen Ege Akar

Şehidin İzmir'in Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti.

Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu bildirmişti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı

Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Aksaray Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak

Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Balıkesir Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet (66) ile anne Cemile Kuşak'a (65) ve yakınlarına şehadet haberini iletti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi.

Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.

Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya da aileye taziyelerini sundu.