Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 asker şehit oldu. Hayatını kaybeden kahramanlardan biri de Manisalı 37 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura idi.
Şehit olan askerler, 28 Mayıs 2022'de çatışma sırasında hayatını kaybeden bir üsteğmenin cesedini arıyordu.
BABASINDAN KAHREDEN HABER
Şehitlerin acısı hala devam ederken kahreden bir haber daha geldi. Şehit olan askerimizden Astsubay Fikret Mangura’nın kanser hastası babası hayatını kaybettiği öğrenildi.
Şehit Mangura'nın babası bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Baba Mangura'nın cenazesinin, şehit oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.
Şehidin kanser tedavisi gören emekli polis babası, sağlık durumu nedeniyle oğlunun cenazesine sedye üzerinde katılmıştı.