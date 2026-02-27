"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyunda 'FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE'olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkında iddianameler tamamlanarak, her şüpheli hakkında görevli mahkemeye ayrı ayrı dava açılmıştır. Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir."

Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında iddianame

Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında da iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameler, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.