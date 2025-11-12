Türkiye'de kış mevsimi etkisini göstermeye başlıyor; değerler ortalama 13-14 derecelere kadar düşecek, bazı illerde kar görülecek.

Ukrayna-Romanya üzerinden gelen soğuk hava İstanbul dahil Marmara, Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'yu etkisi altına alacak. Yurdun birçok bölgesinde sıcaklık değerleri 13-17 derece arasını gösterecek.

DOĞU ANADOLU SOĞUK OLACAK

Soğuk havalar Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini daha çok gösterecek.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre cuma ve cumartesi günü bölgede kar havası beklenirken Erzincan, Malatya, Erzurum ve çevresinde kar yağışı görülecek.

Bölgeye yakın illerin yüksek kesimlerinde İç Anadolu Bölgesi'nde ve Doğu Karadeniz'de de kar ihtimali olduğu belirtildi.

3 BÜYÜK İLDE HAVALAR NASIL OLACAK

Ankara'da cuma ve cumartesi günleri soğuk hava beklenirken kar yağışı olmayacağı tahmin ediliyor.

Son iki günde yağan yağışlarla birlikte kentte sıcaklıklar etkisini kaybederken İstanbul'da önümüzdeki iki gün parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli; hafta sonu güneşli geçecek.

İzmir'de ise sıcak havalar devam edecek.

DİĞER BÖLGELERDE DURUMLAR NEDİR

Marmara'da Bursa, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde güneşli günler başlıyor. Bölgede özellikle hafta sonu güneşli havanın 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Samsun-Ordu-Giresun hattında yağmurlu dönem başladı. 20 Kasım’a kadar aralıklarla sürecek yağışlar, iç kesimlerin dağlarında kara dönecek.

Güneydoğu’da gelecek 5 gün aralıklı yağmurlu; dağlık alanlarda kar görülecek. Hakkari çevresi en fazla kar biriktiren yer olarak öne çıkıyor.