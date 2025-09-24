Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinden edinilen bilgilere göre, yurt genelinde cuma günü itibarıyla hava sıcaklıklarında önemli düşüş görülecek.

Buna göre, 24 Eylül Çarşamba (bugün) ve 25 Eylül'de (yarın) hava sıcaklıkları devam edecek.

Ancak Meteoroloji'den 26 Eylül Cuma gününden itibaren, aralarında İstanbul'un da bulunduğu özellikle kuzey kesimdeki birçok il için yağış tahmini yapıldı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, cuma gününden itibaren megakentte yağmur görülecek. Cuma ve pazartesi günün beklenen yağmurların olduğu günlerde hava sıcaklığında da 5 derecelik düşüş olacak.

'KUZEYDE YAZ BİTTİ'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı değerlendirmede havaların soğuyacağı tarihi açıkladı.

Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ve yarın (perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde İstanbul 27 C. Ankara 28 İzmir 30. Yağış yok" dedi.

"Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C" diyen Şen şunları kaydetti:

"29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde yaz bitti."