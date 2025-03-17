Mart ayının ortasında bahar havası yaşayan Türkiye, yeni haftaya sert bir kış soğuklarıyla giriyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 il için sarı kodlu fırtına uya

SICAKLIKLAR 20 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Bu hafta sıcaklıklar 20 derece birden düşecek ve bugün öğlenden sonra hava bir anda değişecek. Hatta hafta içi kar yağışı bile bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre 20 derece birden düşecek. Bugün İstanbul'da ve Marmara'da sağanak yağmur başlıyor. Yarın Karadeniz üzerinden şiddetli bir soğuk hava dalgası inecek. Öyle ki Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ülkenin genelinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de kar yağışları bekliyoruz." dedi.

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Çalışkan, "İstanbul'da yarın poyraz çok şiddetli, fırtına boyutunda esecek ve sulu kar başlayacak. Sonraki günlerde İstanbul'da kar yağışı ihtimali de var." diye konuştu.

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

26 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 26 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

MGM'nin sarı kodla sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle: Edirne, Kırklareli

Fırtına uyarısı yapılan illerse şunlar: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun Isparta, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale.