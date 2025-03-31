Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde uyarılarda bulundu.

Birçok il için sarı kod ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda; Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyon, Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır ve Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedilirken; rüzgarın Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

MGM'den yapılan uyarıda; rüzgârın; Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Sarı kodla uyarı yapılan iller ise şöyle:

Bingöl, Hakkari, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak.