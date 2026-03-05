Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Mart ayının gelişi ile birlikte artan sıcaklıklar görmeyi umuyorken pek çok şehirde kar yağışı beklentisi yeniden ortaya çıktı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre 6ve 7 Mart tarihlerinde 20'den fazla şehrimizde kar yağışı bekleniyor.

26 ŞEHİR İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji verilerine göre Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi tarihlerinde 20'denfazla ilimizde kar yağışı bekleniyor. 5 günlük hava tahmini raporlarının haritalı şekilde paylaşılması ile o iller belli oldu. İşte 6 Mart ve / Mart tarihlerinde kar yağışı beklenen iller:

6 MART CUMA

Meteoroloji verilerine göre 6 Mart Cuma tarihinde kar yağması beklenen il sayısı 26 oldu. 6 Mart Cuma günü kar yağması beklenen iller şu şekilde:

- Erzurum

- Erzincan

- Kars

- Ardahan

- Ağrı

- Muş

- Bitlis

- Van

- Hakkari

- Şırnak

- Tunceli

- Bingöl

- Bayburt

- Gümüşhane

- Sivas

- Yozgat

- Kayseri

- Nevşehir

- Aksaray

- Kırşehir

- Niğde

- Karaman

- Bolu

- Karabük

- Kastamonu

7 MART CUMARTESİ

Meteoroloji verilerine göre 7 Mart Cumartesi tarihinde kar yağması beklenen il sayısı 21 oldu. 7 Mart Cuma günü kar ya da karla karışık yağmur yağması beklenen iller şu şekilde:

- Erzurum

- Erzincan

- Kars

- Ardahan

- Ağrı

- Muş

- Bitlis

- Van

- Hakkari

- Şırnak

- Tunceli

- Bingöl

- Bayburt

- Gümüşhane

- Sivas

- Kayseri

- Nevşehir

- Bolu

- Karabük

-Kastamonu

- Tokat