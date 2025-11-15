Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Kasım Cumartesi için ülke genelinde hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI YARIN BAŞLIYOR

Meteoroloji, 16 Kasım Pazar itibarıyla Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari’de kar yağışı beklendiğini bildirdi.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji, 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, buzlanma ve özellikle yoğun kar yağışı riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Sarı kod verilen iller şunlar: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak.