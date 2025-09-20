Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, 21 Eylül 2025 günü için Doğu Karadeniz başta olmak üzere toplam 10 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Dört il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı Kodla Uyarılan İller:

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Bu illerde ani sel, su baskını ve heyelan riski nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yağış Beklenen Diğer İller:

Sivas

Sinop

Samsun

Ordu

Tokat

Ardahan

Bu bölgelerde de aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.

Sarı Kod Nedir?

Sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturduğu anlamına gelir. Beklenen meteorolojik olayların günlük yaşamı olumsuz etkileme ihtimali bulunur. MGM, özellikle açık alanlarda çalışanlar ve seyahat edecek olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Toprak doygunluğuna ulaşan bölgelerde yeni yağışlarla birlikte heyelan riski ciddi şekilde artmış durumda. Özellikle Rize, Trabzon ve Artvin gibi yamaç arazilerde yaşayan vatandaşların, riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.