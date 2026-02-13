Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün hayatı felç eden hava koşullarının yarın da devam edeceğini duyurarak uyarı seviyesini güncelledi. Özellikle Akdeniz kıyı şeridi ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların metrekareye düşen miktarının "ekstrem" seviyelere ulaşması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde ise poyrazın hızının yarın sabah saatlerinden itibaren 90 kilometreyi aşacağı öngörülüyor.
CUMARTESİYE DİKKAT!
Bugün Antalya, Mersin ve Kayseri’nin toplam 14 ilçesinde okulların tatil edilmesine yol açan hava şartları, yarın da sürecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağış etkisini sürdürecek. MGM, yeni bir uyarı yayımladı.
Yapılan uyarıda sağanak yağışa karşı tedbirli olunması istendi.