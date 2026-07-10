Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SAAT VERİLDİ

Kuvvetli yağışların, 10 Temmuz Cuma günü saat 01.00’de başlaması ve öğle saatlerine doğru, saat 12.00 itibarıyla etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji, yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı gerekli önlemleri alması istendi.