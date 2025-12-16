Son tahminlere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak.

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Karabük ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olaylarıyla birlikte Marmara’nın doğusu, Ege, iç ve doğu bölgelerde pus ve sis etkili olacak.

Hava sıcaklığı ve rüzgâr

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde ise 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek risklere karşı vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiği vurgulandı.

Bölgelerde hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul: 5 / 12°C

Bursa: 0 / 12°C

Çanakkale: 2 / 14°C

Kırklareli: 1 / 12°C

Ege

Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve sis görülecek.

Afyonkarahisar: -3 / 8°C

Denizli: 3 / 13°C

İzmir: 5 / 16°C

Muğla: 0 / 15°C

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu. Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Adana: 7 / 16°C

Antalya: 9 / 22°C

Hatay: 3 / 14°C

Isparta: -3 / 12°C

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.

Ankara: 1 / 7°C

Eskişehir: -2 / 8°C

Kayseri: -1 / 2°C

Konya: -1 / 6°C

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Bolu hariç bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

Bolu: 2 / 6°C

Düzce: 5 / 11°C

Sinop: 8 / 11°C

Zonguldak: 6 / 12°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Orta Karadeniz kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli.

Amasya: 4 / 7°C

Samsun: 7 / 8°C

Trabzon: 7 / 10°C

Rize: 6 / 10°C

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Erzurum: -5 / 0°C

Kars: -6 / 0°C

Malatya: -2 / 8°C

Van: -2 / 3°C

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Batman: 3 / 8°C

Diyarbakır: 1 / 11°C

Gaziantep: 1 / 10°C

Mardin: 3 / 7°C

Meteoroloji yetkilileri, özellikle sis, kuvvetli yağış ve rüzgârın etkili olacağı bölgelerde sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.