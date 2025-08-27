Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında veya yer yer altında seyredeceğini belirtti.

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini aktaran Tekin, “Hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde, ayrıca Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir” dedi.

Perşembe ve cuma günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay kıyılarında yağış beklendiğini söyleyen Tekin, hafta sonu ise ülke genelinde havanın açık ve yağışsız olacağını kaydetti.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Tekin, yarın ve perşembe günü özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esen rüzgârın saatte 60 kilometre hızına ulaşabileceğini belirtti. Zonguldak ve Bartın kıyılarında akşam saatlerinde fırtınanın etkili olabileceğini söyleyen Tekin, vatandaşlar ve denizcilerden tedbirli olmalarını istedi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Tekin’in aktardığına göre Ankara’da sıcaklık 30-32, İstanbul’da 28-30, İzmir’de ise 33-35 derece arasında seyredecek. Üç büyükşehirde yağış beklenmiyor.