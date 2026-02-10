Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı son değerlendirme raporu ile hafta boyunca yurt genelinde yağışlı bir hava olacağı uyarısında bulundu.



10-14 Şubat tarihleri arasında 19 ilde kar yağışı beklendiği aktarılırken, hafta boyunca Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, bu hafta itibarıyla kar yağışı beklenen 19 ili şu şekilde sıraladı:



- Bolu

- Ankara

- Çankırı

- Kırıkkale

- Yozgat

- Sivas

- Gümüşhane

- Bayburt

- Tunceli

- Bingöl

- Muş

- Erzurum

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Iğdır

- Kars

- Ardahan

ÜÇ GÜNLÜK YAĞMUR FIRTINASI



Hava tahmin projeksiyonlarına göre perşembe, cuma ve cumartesi günleri Türkiye'nin 81 ilinde yağış görülecek. Sağanak yağmurların ve soğuk havanın etkisiyle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.