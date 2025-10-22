Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İZMİR'E UYARI GELDİ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Uyarıya göre il genelinde etkili olacağı tahmin edilen sağanakta, 12 saatlik periyotlarda metrekareye 21 ila 50 kilogram aralığında yağış bekleniyor.

MUĞLA'DA YAŞAYANLAR DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın batısında zamanla il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

