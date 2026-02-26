Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile 41 şehir için kar yağışı uyarısında bulundu.



Türkiye'nin büyük bölümünü kapsayacak yağışların bugün itibarıyla etkili olması beklenirken, kar yağışının özellikle 14 ilde çok kuvvetli şekilde hissedileceği değerlendiriliyor.



MGM, yağışların 14 ilde çok etkili olacağını belirterek, bu şehirlerde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu:



- Malatya

- Elazığ

- Tunceli

- Erzincan

- Gümüşhane

- Bayburt

- Erzurum

- Bingöl

- Muş

- Bitlis

- Hakkari

- Ağrı

- Kars

- Ardahan İşte Şubat ayının son haftasında beyaza bürünecek iller:



- Balıkesir

- Bursa

- Bilecik

- Kütahya

- Uşak

- Düzce

- Eskişehir

- Afyonkarahisar

- Karaman

- Konya

- Ankara

- Bolu

- Karabük

- Kastamonu

- Çankırı

- Çorum

- Kırıkkale

- Kırşehir

- Yozgat

- Nevşehir

- Aksaray

- Niğde

-Kayseri

- Sivas

- Amasya

- Tokat

- Artvin

- Şırnak

- Van







SICAKLIKLAR GECEYLE GÜNDÜZ GİBİ DEĞİŞECEK



Meteoroloji, etkili kar yağışlarının pazar günü itibarıyla Türkiye'yi terk edeceğini belirtirken, yeni haftada sıcaklıkların artacağı uyarısında bulundu.



1 Mart sabahı Doğu Karadeniz dışında Türkiye'nin tamamında güneşli havanın etkili olması beklenirken, pazartesi günü sıcaklıklarda 7 ila 8 dereceye kadar artış yaşanacak.









