Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı raporda, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

Uzmanlar, sıcaklık düşüşüyle birlikte Marmara ve Ege bölgelerinde yer yer serin ve rüzgarlı havanın etkili olabileceğini bildirdi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Samsun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

7 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Bolu, Sakarya, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük için de sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sıcaklıklar önce düşecek, sonra yeniden yükselecek

Yağışların etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarının yurt genelinde birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor. Ancak Meteoroloji uzmanlarına göre, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

Yağış, Ankara, İstanbul ve İzmir’de de etkisini gösterecek. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara’da 19, İstanbul’da 18 ve İzmir’de 21 derece olacağı tahmin ediliyor.