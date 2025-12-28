Yeni yıla girilmesine günler kala milyonlarca vatandaş, yılbaşı gecesi kar yağıp yağmayacağını merak ediyor.



Çarşamba ve perşembe günleri için İstanbul'a potansiyel kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayınladığı son hava tahmin raporunda değişikliğe gitti.



İSTANBULLULARIN KAR HAYALİ BAŞKA YILLARA KALDI



Son olarak 2016 yılında yeni yıla kar yağışı ile giren İstanbullular, son günlerde paylaşılan haberlerle birlikte 31 Aralık gecesi için büyük bir beklentiye girmişti.



Ancak hava tahminine referans olan öncü göstergelerde yaşanan değişiklik, 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak sabahı için beklenen yağışların ertelendiğini gözler önüne serdi.



TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KAR YAĞIŞI ALTINDA KALACAK



Öte yandan paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre yeni haftada Türkiye'nin 54 ilinde kar yağışı görülecek.

Türkiye'nin orta kesimlerinde başlayacak kar yağıları Karadeniz, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehirlerde şiddetli şekilde hissedilecek ve kent merkezlerinin beyaza bürünmesine neden olacak.