Kışın Gelişi Şok Edecek! Sağanak, Fırtına ve Sıcaklıkta 8 Derecelik Büyük Düşüşle İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hafta Sonu Karışık Yağış Görülecek.

Kış, bu yıl kapımızı çalmak yerine sert bir rüzgârla ve şimşeklerle kırmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasının bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacağını ve sıcaklıkları ülke genelinde 4 ila 8 derece arasında aniden düşüreceğini duyurdu.

Özellikle milyonların yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir için verilen uyarılar, hafta sonu planlarını tamamen değiştirecek nitelikte. İstanbul'da beklenen sel riski ve İç Anadolu'nun yükseklerinde kendini gösterecek karla karışık yağmur, şemsiyelerden çok daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

Peki, Balkanlar'dan gelen bu soğuk hava dalgası ne zaman zirve yapacak ve hangi bölgeler için kırmızı alarm verildi? İşte o kritik detaylar.

Sıcaklık ne zaman kaç dereceye inecek?

Ülkemiz, Balkanlar üzerinden hızla gelen serin ve nemli bir cephenin etkisi altına giriyor. Bu cephe, yazdan kalma günlere son vererek, özellikle Batı illerinde sıcaklıkları bir anda kış seviyesine çekecek.

Uzman Görüşü: Meteoroloji uzmanları, bu ani düşüşün halsizlik ve grip vakalarını artırabileceği konusunda uyarıyor. Montları ve kışlıkları dolaplardan çıkarma zamanı, zira bu düşüş uzun soluklu olabilir.

Büyükşehirlerde karla karışık yağmur alarmı: Hangi bölgeler etkilenecek?

MGM'nin son raporu, kar yağışının yavaş yavaş iç ve doğu kesimlerde etkili olacağını gösteriyor. Ancak üç büyükşehir için asıl tehlike kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmurun getirdiği ulaşım aksamaları mneydana gelebilir.

İstanbul: Özellikle bu akşam başlayacak sağanak, yarın gün boyu devam edecek. Avrupa Yakası’nda Alibeyköy, Anadolu Yakası’nda ise Pendik ve Tuzla çevrelerinde anlık su baskını ve sel riski bulunuyor. Rüzgar, Boğaz hattında fırtına şiddetinde esecek.

Ankara: Başkentte hava sıcaklığının 10 derecenin altına inmesiyle, Çankaya’nın yüksek kesimleri ve çevre ilçeler için karla karışık yağmur tahmini verildi. Sürücülerin sabah ve akşam saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olması şart.

İzmir ve Muğla: Ege'de durum daha şiddetli! Muğla ve Antalya'nın Batı ilçelerinde Sarı Kodlu Alarm verildi. Bu bölgeler için su baskını, dolu yağışı ve kısa süreli hortum ihtimaline karşı dikkatli olması için uyarılar yapıldı.

Denizciler için ise fırtına uyarısı yapıldı. Batı Akdeniz kıyı şeridinde rüzgar hızı 75 km/saati bulabilir.

İç ve Doğu Anadolu'da ilk kar görülecek

Hafta ortasına doğru soğuk hava dalgası etkisini İç ve Doğu bölgelerine taşıyacak. Erzurum, Kars, Ardahan gibi Doğu illerinde Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan dikkat edilmesi gereken bir husus da sadece kar değil, aynı zamanda buzlanma ve çığ riski de var. Bu illerde yaşayan veya seyahat edecek vatandaşlarımızın, ulaşım aksamalarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor.