Meteoroloji güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara’nın kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Batman, Siirt ve Mardin'in belirli bölgelerinde yağış etkili olacak. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağacak. Özellikle sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetini artıracak.
ÇIĞ, DON VE FIRTINA RİSKİ
İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayları yaşanacak. Yetkililer, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu belirtti. Ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye çıkarak kısa süreli fırtına yaratması bekleniyor.
HAVA PAZAR GÜNÜ BATIDAN ISINACAK
Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava dalgası yerini sıcak havaya bırakıyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak kademeli olarak artacağını bildirdi.
☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
⚠️Çığ Tehlikesi ve Kar Erimesi Uyarısı!
🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemizin genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
