Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava tahmin raporunda Aralık ayıyla birlikte kış koşullarının etkisini artıracağını duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, yarından itibaren başlayacak yağışların hafta boyunca birçok kentte etkili olması bekleniyor.

Tahminlere göre bugün Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari’de kar yağışı görülecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz bölgelerinin birçok kentinde ise sağanak yağış bekleniyor.

KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

14 Aralık Pazar günü Artvin’de kar yağışının etkisini artıracağı, Marmara ve Karadeniz genelinde sağanağın kuvvetleneceği, hava sıcaklıklarının ise düşüşe geçeceği bildirildi.

15 Aralık Pazartesi günü Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da kar yağışının devam etmesi öngörülürken, İstanbul’da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Karadeniz Bölgesi’nde ise sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

16 Aralık Salı günü Yozgat, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum ve Ardahan’da kar yağışı beklenirken, sağanak yağışın Orta ve Doğu Karadeniz’e kayacağı belirtildi.

17 Aralık Çarşamba günü de Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da kar yağışının süreceği tahmin ediliyor.